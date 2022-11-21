Gölcük terminal binasında zemin düzenlemesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük’te yapımına başladığı yeni terminal binasında zemin düzenlemesi tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine yeni bir terminal binası kazandırıyor. Piyalepaşa Mahallesinde bulunan yeni terminal için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’te eski mezbaha binası alanı ve çevresine Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali inşa ediyor. Gölcük Belediyesi tarafından sökülen eski mezbaha binasında kalıntılar temizlendi. İhaleyi kazanan yüklenici firma alanda kazı dolgu çalışması yaptı. Deplase çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapıldı.

Zemin düzenlemesi yapılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali proje alanının grobetonu atıldı. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binasının zemin katı Bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olarak toplamda Bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak.

Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler bulunuyor. Ayrıca terminalde 13 peron olacak.