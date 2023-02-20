Gölcük'ten deprem bölgesine yakacak yardımı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, depremzedelerin ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Hatay’a 1 kamyon dolusu odun ile 1 tır un gönderdi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş depreminin ardından tırlar dolusu yardımı afet bölgesine gönderen Gölcük halkı, depremzedelerin ısınmasına katkı sunmak için bölgeye yakacak odun gönderdi.
Gölcük Halıdere’de yaşayan yardımseverler tarafından hazırlanan odun dolu kamyonun da içinde oldu 4 araç Hatay’ın Defne ilçesine ulaştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından karşılanan araçlardaki yardımlar Defne İlçesi Çekmece Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
GÖLCÜKLÜ YARDIMSEVERLERE HATAY’DAN TEŞEKKÜR
Gölcüklüler tarafından hazırlanan 1 tır dolusu un ise çok sayıda depremzedenin yaşadığı çadır kentinlerin de bulunduğu, Yayladağı Belediyesi tarafından 9 tandırda ekmeklerin yapılarak dağıtıldığı Yayladağı’na ulaştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yardımsever Gölcüklülere teşekkürlerini ilettiler.
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