Gölcük'te kentsel dönüşüm için ilk yıkım

Kocaeli'de Gölcük Merkez Mahallesi’nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinin ilk adımı olan bina yıkım çalışmaları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 36 dönümlük alanı kapsayan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bina yıkımları başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından yapılan yıkım ihalesi sonrasında yüklenici firma iş makinelerini alana taşıdı. İş yeri ve konut tahliyelerinin tamamlanması sonrasında projenin başlayacağı alandaki yollar, zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınarak kapatıldı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile yıkım çalışmalarına başlandı.

36 DÖNÜM ALAN DÖNÜŞECEK

Yaya ve araç girişine kapatılan alan içerisinde; 322 konut, 247 dükkân, 54 ofis yıkılacak. Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi 1 Etap; D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, Aydınbey Deresi ile Ali Fuat Kanpara Caddesi (Eski 20. Sokak) arasında yer alan, 36 dönüm alanı kapsıyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanmasını dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçmesinde; başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, projeye çok önemli katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e, İlçe Başkanımız Çetin Seymen’e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın değerli bürokratları Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’e, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can’a, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar’a, Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkez Kentsel dönüşüm projesinin; en kısa sürede, kolaylıkla tamamlanmasını, hak sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.