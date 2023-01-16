Gölcük'te eski mezbahane binasına yeni görev

Gölcük Belediyesi tarafından sökümü yapılan çelik konstrüksiyon eski mezbaha binasını, yeniden inşa edildiği Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesine; imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanılmaya başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Yeni Şehirlerarası Terminali’nin yapıldığı alanda bulunan ve kullanılmayan çelik konstrüksiyon eski mezbaha binasını, Gölcül Belediyesi tarafından sökülerek; İhsaniye’deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde yeniden inşa edilmişti.

Bina, tamamlanan çalışmaların ardından imalat, bakım ve onarım işlerinde kullanılmaya başlandı.

Binada incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maharetli ustaların sürdürdüğü imalat ve onarım çalışmalarını hakkında da bilgi aldı.

YAZIN SICAKTAN KIŞIN SOĞUKTAN KORUYACAK

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde görevli ustaların; yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunarak, imalat, bakım ve onarımları yapacakları bina; en uygun şekilde kullanabilmesi için yapılan düzenleme çalışmaları; ara kat imalatının da tamamlanmasıyla son aşamaya geldi. Bina; imalat, bakım ve onarım işleri dışında; sarf malzemelerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmeyeceği depo olarak da kullanılmaya başlandı.