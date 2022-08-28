Gölcük köy yollarında konforlu ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’ün Panayır ve Nimetiye köylerini birbirine bağlayan köy yolu asfaltlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Panayır ve Nimetiye köylerini birbirine bağlayan köy yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor. 1.600 metre uzunluktaki köy yoluna 2 bin 500 ton asfalt serimi yapılıyor.

KONFORLU KÖY YOLLARI

Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki gibi yollar ile kent genelindeki tüm ilçe köy yollarında konforlu ve güvenli ulaşım ağı oluşturuyor. Kent merkezindeki gibi köy yollarına sahip Kocaeli’nde köylere ulaşım geniş ve asfalt yollar ile sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yol üstyapı düzenlemesi çalışmaları kapsamında; 98 km asfalt, 10 km beton, 410 km stabilize yol çalışması yapıldı. 2020 yılında 67 kilometre yol, 115 bin ton asfalt serimi yapıldı.