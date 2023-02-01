Gölcük'e 13 peronluk yeni terminal geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’e kazandıracağı yeni terminal binasında çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Yeni terminalde 13 peron yapılması planlandıKOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te yeni terminal binasının inşaatı hızla ilerliyor. Büyükşehir’in yeni terminal inşaatını tamamlamasıyla Gölcük’te yaşayanlar ulaşımda büyük rahatlık ve konfora ulaşacak. Yeni terminal binasında 13 peron bulunacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.

Yapının belirli kotları arasında demir donatı ve kalıp imalatlarıyla su basman perdelerinin beton dökümü tamamlandı. Dairesel kolonların betonu dökülecek. Su basman perdelerinde ekipler yalıtım imalatlarına devam ediyor. Zemin düzenlemesi yapılan terminalde proje alanının grobetonu da atıldı. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak.