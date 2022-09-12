Göksun Belediyesi Kahramanmaraşlılar Festivali'ne katıldı

Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen, 2.Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan Göksun Belediyesi, festivalin ilgi odağı oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kayseri’nin Talas ilçesi Ali Dağı Cafe 360 Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen 2. Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali, Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlıların kültürel buluşmasına vesile oldu.

Festival alanını gezerek Kahramanmaraşlılarla sohbet eden Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, festivali organize eden ve destekleyen herkese teşekkür ederek birlik, beraberlik ve kaynaşma mesajı verdi.

Başkan Aydın, Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneği'nin organize ettiği, hem Kahramanmaraş’taki, hem de Kayseri’deki belediyelerin de desteklediği festivalde hemşehrileriyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Burada olmaktan son derece mutluyuz. Kahramanmaraş’ımızın ilçeleriyle birlikte yöresel lezzetlerimizi, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi sergiliyoruz. Göksun, Kayseri’ye yakın bir ilçe olduğu için burada çok fazla hemşehrimiz var. Bugün onlarla bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimizi perçinleştiren, kültürümüzün yaşatılmasına katkıda bulunan bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Böyle programlar sayesinde halkımız da kaynaşma imkanı buluyor. Festivali tertip eden ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu arada festivalde sahne alan Kahramanmaraşlı sanatçılar, seslendirdikleri parçalarla etkinliğe renk kattılar.