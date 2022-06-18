Giresun’da sorunlar çözüm biriminde çözülüyor

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çözüm Birimi şehir genelinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.GİRESUN (İGFA) – Giresun’da şehrin her bölgesinde taleplere cevap veren ekipler, iş programına göre şehrin çözüm bekleyen noktalarına müdahale ediyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından; Aydınlar Mahallesi Muhtarlık binası ve Çıtlakkale Mahallesi Barış Manço Parkı’nda boyama, Gedikkaya Mahallesi 104 Nolu Sokak’ta beton tamiratı, Güre Mahallesi Bağcılar Sokak ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi, Sultan Selim Mahallesi Kazancılar Yokuşu’nda kaldırım tamiratı, Hacısiyam Mahallesi Cumhuriyet Parkı ve Güre Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda kaldırım üzeri engelli rampası yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

Çözüm birimi yetkilileri, çalışmaların kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.