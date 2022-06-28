Giresun’da belediye sineklere savaş açtı

Giresun Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların iyice artmasıyla ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

GİRESUN (İGFA) - Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, havaların ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek üzere başlatılan kapsamlı ilaçlama çalışması şehrin tüm sokaklarında aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Şehirde bulunan kanalizasyonlar, dere kenarları ve bataklık gibi üreme alanlarında larva ile mücadele yapılırken, vatandaşlar da uyarıldı. Saksı altı, lastik kaplarda biriken sular, balıkçı barınaklarındaki temizlenmemiş ağlar ve benzeri durumların üreme alanları olduğu bildirilerek, bu durumlara dikkat edilmesi istendi.

Yaz aylarında gündeme gelse de ilaçlama çalışmasının yıl boyunca devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Halk sağlığını tehdit edebilecek her konuyu önceliğimiz olarak alıyoruz. Bu anlamda yıl boyunca ekiplerimiz, haşerelere karşı etkin bir mücadele sergileyerek havaların ısınmasıyla birlikte hız kesmeden ilaçlamaya devam ediyoruz. Gündüz yürütülen larva, yeşil alan ve çöp konteyner uygulamalarına ek olarak akşam saatlerinde sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesini hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu.