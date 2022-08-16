Giresun'da asfalt sevinci

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Giresun Belediyesi, şehir genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.GİRESUN (İGFA) - Belediye ekipleri, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Aksu Mahallesi Pazar Caddesi ile Teyyaredüzü Mahallesi Yeşilkent Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yürütüyor.

Bu çalışmalar tamamlandığında her gün binlerce kişinin kullandığı Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’nde sıcak asfalt olmayan yol ağı kalmamakla birlikte Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki kavşak çalışması ile de trafikte gözle görülür bir rahatlama sağlanmış olacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, her mahalleye hizmet götürmek adına çalıştıklarını belirterek, sıcak asfalt çalışmalarının şehrin farklı noktalarında devam ettiğini kaydetti.

Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Şenlikoğlu, “Aksu ve Çaykara Mahallelerimizde Pazar Caddesi ile Mehmet İzmen Caddesi arasındaki 4 bin metreye yakın yol güzergahının asfaltlanmasında artık sona yaklaşıyoruz. Altyapısı güçlendirilen bu bölgemizde bir taraftan da çevre düzenleme, peyzaj ve yeni kaldırım çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Ekip arkadaşlarım hummalı bir şekilde çalışırken, ben de bu çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldum. Eğitim Araştırma Hastanesi, Çotanak Spor Kompleksi, çok sayıda okul ile toplu konutların yer aldığı ve her gün binlerce kişinin yoğun olarak kullandığı bu yol ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Konforu ve prestiji olan bir bölge artık burası. Bu ulaşım güzergahını keyifle ama dikkatle kullanmanızı rica ediyorum. Mahallemize, insanımıza ve şehrimize hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.