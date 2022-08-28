Giresun'da asfalt seferberliği

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla başlatılan asfalt seferberliği mevsim şartlarına uygun olarak devam ediyor.GİRESUN (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin her noktasında ulaşımı rahatlatıp, kalite ve konforu artırmak için öncelikle vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendirme konusunda gayret gösteriyor.

Bugüne dek Aksu Mahallesi, Teyyaredüzü Mahallesi, Erikliman Mahallesi, Kayadibi Mahallesi, Samanlıkkıranı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gedikkaya Mahallesi ve Hacısiyam Mahallesi’nin belli bölgelerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Giresun Belediyesi yılsonuna kadar 32 bin ton asfalt sermiş olacak.

Modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla sıcak asfalt çalışmalarının şehrin muhtelif yerlerinde devam edeceği kaydedildi.

Şehrin dört bir yanında devam eden asfaltlama çalışmalarıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Şehrimizi güzelleştirmek, şehrimizin altyapısını ve üstyapısını daha kullanabilir ve konforlu bir noktaya getirmek için tüm mahallelerimize, sokaklarımıza ve caddelerimize hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Yoğun bir asfalt sezonu daha geçiriyoruz. Giresun’umuz da bu sezon toplamda 32 bin ton asfalt dökmüş olacağız. Şimdiden Giresun’umuza hayırlı olsun. Ben başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yollarda olduğu gibi diğer hizmetlerimizde de en üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.