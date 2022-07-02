Giresun Belediyesi sel afeti yaşanan bölgeye yardıma koştu

Giresun Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı ve yaraların sarılmaya çalışıldığı Batı Karadeniz’e araç ve ekipman desteği sağladı.

GİRESUN (İGFA) - Bu kapsamda kuvvetli yağışla birlikte sele teslim olan ve büyük hasarın meydana geldiği Bartın’da yaralar sarılmaya çalışılırken, Giresun Belediyesi tarafından da bölgeye destekte bulunuldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatı ile Bartın’a personeliyle birlikte tam donanımlı vidanjör, yine selden etkilenen bir başka il Kastamonu’ya da 16 personel gönderildi.

ŞENLİKOĞLU: "BİZ DE YAŞADIK İYİ BİLİYORUZ”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sel felaketinin yaşandığı bölgeye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bartın'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak üzere Giresun Valiliği AFAD koordinasyonunda belediyemize ait vidanjörü personeliyle birlikte Bartın’a, 16 personelimizi de yine selden etkilenen bir başka ilimiz olan Kastamonu’ya gönderdik. Maalesef doğal afetler ülkemizin bir gerçeği. Bu afeti 2020 yılında bizler de yaşadık ve bu durumları, ihtiyaç duyulan yardımları çok iyi biliyoruz. Ama önemli olan yaşanan afetler sonrası birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmak. Tekrardan bölgeye çok geçmiş olsun diyorum. Afet bölgesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.