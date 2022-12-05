Genel İş Kocaeli Şubesi'nde 'Küçük'le devam

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Yuvam Akarca Konutları'nda örgütlü Genel İş Kocaeli Şubesi'nin tek adaylı genel kurulunda mevcut başkan Vedat Küçük güven tazeledi.KOCAELİ (İGFA) - Genel İş Kocaeli Şubesi'nin genel kurulu İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

5. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren sendika şubesinde mevcut başkan Vedat Küçük tek aday oldu. Divan başkanlığı Mehmet Güleryüz'ün yaptığı genel kurulda onuşan Şube Başkanı Vedat Küçük, Kocaeli'nin üretimde lokomotif kentlerden biri olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte eğitim çalışmaları yapılacağını ve SARBAŞ ile diğer şirketlerle toplu sözleşmeler imzalanacağını kaydetti.

Gerçekleşen kongreye büyük katılım gösteren Dilovası Belediyesi çalışanlarından 5 isim yönetim kadrosunda da önemli görevlerde yer aldılar.

Vedat Küçük başkanlığındaki şube yönetimine Hasan Annika, Veysel Turhan, Yaşar Tosun ve Muhammet Aydın seçilirken; Şaban İnciel, İrfan Yeğin, Metin Boz, Ramazan Başardin ve Özbay Arıt denetleme kurulunu oluşturdu.

Küçük yönetimindeki şubede İsa Adıgüzel başkanlığında şekillenen Disiplin Kurulu ise Ahmet Bayrak, Remzi Yılmaz, Hüseyin Okur ve Mustafa Şimşek seçilirken, Üst Kurul Delegeliklerine ise Vedat Küçük, Şaban İnciel, Cengiz Çelik, Tekin Dursun seçildi.