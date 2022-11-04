Gençlik ve Spor'dan Aydın Didim'e dev proje

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Didim ilçesinde yapacağı Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ihalesi tamamlanarak yer teslimi gerçekleşti.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Aydın Valiliği YİKOB tarafından gerçekleştirilen ihalenin itiraz süresi tamamlandıktan sonra yer teslimi gerçekleştirilen proje Didim’de spor alanında yapılan en büyük proje olarak ifade edildi.

30 milyon liraya mal olacak dev spor tesisinin 300 günde bitirilmesi planlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazi üzerinde inşa edilecek olan tesisin 3 bin 820 metrekare inşaat alanına sahip olacağını kaydeden ve dev tesisin Didim’e kazandırılmasında büyük emeği olan AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, tesisin Didim’e kazandırılmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekilleri, İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Cenap Filikçioğlu’na, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Ufuk Kurucu’ya teşekkür etti.

"Artık tesislerimiz bizlere yetmiyordu ve burada inşa edilecek olan Gençlik Merkezimiz ile eksikliklerimizi tamamlayacağız" diyen Başkan Subaşı, "Sporcularımız, gençlerimizin hepsi bu tesislerden ücretsiz yararlanacaklar. Nice sporcularımızı yetiştireceğiz. Dolu dolu bir spor kompleksi Didimimizin hizmetinde olacak. Gençlik Merkezimizin 30 Milyon liralık bütçesini Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vasıtasıyla bize sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.