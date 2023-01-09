Gençlik Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da gençlik çalışmalarının iş birliği halinde yürütülmesini sağlamak ve gençlik alanında çalışan kurum, kuruluş, topluluk ve inisiyatifler arasında bir paylaşım ortamı oluşturmak için Gençlik Koordinasyon Kurulu oluşturuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, gençlerle, gençlik alanında çalışan kurum, kuruluş, topluluk ve inisiyatiflerle güçlü bir iletişim ortamı sağlamak ve iş birliği yapmak için Gençlik Koordinasyon Kurulu oluşturuluyor. Kurulun oluşturulması için yapılan ilk toplantıya gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinden, topluluklara, kamu kurumlarından üniversitelere ve belediyelere kadar birçok kurumun temsilcisi katıldı. Toplantıda, Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan ve gençlik örgütlerinin birlikte hareket ettiği ortak bir platform olan Gençlik Örgütleri Forumu’ndan da (GO-FOR) bir temsilci yer aldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin çatı kuruluş olarak bu çalışmayı koordine etmesinin yararlı olduğu belirtildi. Toplantıda alınan kararlar şöyle: “Kurul, 2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti başvurusu için aktif olarak çalışma yapacak. Kurulda yer alan tüm kuruluşların katılımıyla Antalya Yerel Gençlik Eylem Planı hazırlanması için çalışma yapılacak. Kurul düzenli olarak bir araya gelecek. Bir sonraki toplantı 18 Ocak 2023’te yapılacak. Kuruldaki tüm kuruluşların görünürlüğü için iletişim grupları oluşturulacak. Gençlerin katılımıyla gençlerin sorunları ile ilgili çalıştaylar yapılacak. Antalya özelinde gençlik araştırmaları yapılacak. Kurulda tüm gençliği kapsayıcı olacak şekilde üyeler olacak ve özellikle dezavantajlı gençlere ulaşılacak.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kurulun ilk toplantısına katılan kuruluşlar şu şekilde:

1. Alaaddin Keykubat Üniversitesi

2. Akdeniz Üniversitesi

3. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Antalya Şubesi

4. Yörük Türkmen Gençlik Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

5. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi

6. Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi

7. Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi

8. Aksu Belediyesi

9. Döşemealtı Belediyesi

10. Kepez Belediyesi

11. Konyaaltı Belediyesi

12. Muratpaşa Belediyesi

13. Gençlik Örgütleri Forumu

14. EFEM Akdeniz Gençlik Derneği

15. Toplum Gönüllüleri Vakfı Akdeniz Şubesi

16. Antalya Gelişim ve İzcilik Derneği

17. Antalya Gençlik Derneği

18. Martı Gençlik Derneği

19. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü

21. Antalya Genç İş İnsanları Derneği

22. Gençder- Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

23. Aspendos Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü Derneği

24. Antalya Gençlik Spor Kulübü Derneği

25. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genç Antalya Gönüllüleri

26. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

27. Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

28. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

29. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı