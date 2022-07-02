Gençlerin yeni buluşma noktası oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yeni buluşma noktası Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Merkezde gençler çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar ve çorba dağıtımı gibi çok sayıda hizmetten ücretsiz faydalanacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik başta eğitsel, kültürel ve sosyal olmak üzere her alanda çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesindeki öğrenciler ve gençlerden gelen yoğun talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yeni gençlik merkezini faaliyete geçirdi.

Bu kapsamda ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında hizmete giren Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi 15-35 yaş arası gençlere hizmet verecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ESMEK bünyesinde kurulan merkez hakkında bilgi veren Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri, “Merkezimiz gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti vermekte, çamaşır deterjanları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Burada özellikle gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak ve gönüllülük kavramını benimseyen genç sayısını arttırmaya yönelik atölyeler ve eğitimler planlıyoruz. Kişisel Gelişim Seminerleri, Gönüllülük, Beden Dili, Reklam ve Pazarlama, Kariyer Yönetimi gibi gençler tarafından talep edilen konularda atölyeler düzenleyeceğiz. Üniversitenin eğitim dönemlerinde sabahları gençlere ücretsiz çorba dağıtımı yapacağız. Merkezimizde gençler için ders çalışma ortamı, wifi, bilgisayar ve kütüphane mevcuttur. Ayrıca öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplantıları için yer tahsisi de sağlayacağız” dediler.

Merkezin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten gençler ise, “Başkanımız, Hocamız Yılmaz Büyükerşen’e bizlere böyle bir merkez kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Ekonomik koşulların bizleri fazlasıyla zorladığı bir dönemde birçok hizmete ücretsiz erişmek bizim için çok iyi olacak” diyerek mutluluklarını ifade ettiler.

Yetkililer gençlerin Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’ne, Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numara KYK yurtları karşısından ulaşabileceğini ayrıca @ebbgenclik sosyal medya hesaplarından da etkinlikleri takip edebileceklerini belirtti.