Genç peyzajcılardan EXPO'ya yağmur bahçesi tasarımı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası işbirliği ile gerçekleştirilen “13. PMOGENÇ Yaz Kampı” sona erdi.HATAY (İGFA) - Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a üzerinde çalıştıkları Yağmur Bahçesi projesinin tanıtımını yaptı.

Bahçeye yapılacak bitki çeşitleri, toprak türü ve diğer teknik konularla ilgili sorular soran Başkan Savaş, öğrencileri tebrik ederek katılım sertifikalarını verdi.

Çağımızın en büyük sorunu olan iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen projenin EXPO Antakya alanında yapılması planlanıyor. Varoluş Mozaiği çevresinde yapılacak bahçe aynı zamanda rengarenk çiçekleri, gözlem ve seyir alanıyla görsel bir şölen oluşturacak. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Özay Yerlikaya, Peyzaj Mimarları Odası, peyzaj mimarlığı öğretim görevlileri ve öğrencileri adına, projelerinin EXPO’da gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ve kendilerini 13 gün boyunca misafir eden Başkan Savaş’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kampa katılan genç mimarlar EXPO Hatay’a hayran kaldıklarını ve bu çok fonksiyonel alanda çalışmalar yapmanın mesleki alanda kendilerine büyük bir deneyim kattığını söyledi.

Yağmur Bahçesi projesi ile yağmur suyunun biriktirilmesi ve tekrar kullanılması hedefleniyor. Bu bahçe ile tatlı su kaynakları daha verimli kullanılacak, kuşlara ve böceklere yaşam alanı sağlanacak.