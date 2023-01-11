Genç müzisyenler tanıtım konserine hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 41 kişilik Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu’nda eğitim alan gençler, tanıtım konseri heyecanı yaşıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kurulan 41 kişilik Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Büyükşehir, Kocaeli genelinde eğitim gören 14-24 yaş aralığındaki tüm öğrencileri, kültür sanat yoluyla tarihimize olan bakışlarına katkıda bulunmak ve musiki yoluyla özel yeteneklerinin gelişmesini ve bu sayede sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla müzikle tanıştırıyor. 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 19:00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu Tanıtım Konseri’nde Doç. Dr. Fatih Koca sahne alacak. Akademisyen kimliğinin yanı sıra icra ettiği dini musiki eserleriyle de tanınan Fatih Koca, birbirinden özel eserleri kendi orkestrası ve Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğunun şef ve orkestrası ile birlikte icra edecek.

KÜLTÜREL MİRASIMIZI TANIMASI SAĞLANACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğünde bünyesinde kurulan, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Musikisi formlarını içinde barındıran müzik korosu ile Kılavuz gençlerin kültürel mirasımızı tanıması sağlanacak.

Bu kapsamda musikiye ait eserlerde insanı insan olduğu için sevme, hoşgörü, alçakgönüllülük gibi değerlerin sıkça yer alması dolayısıyla kendi kültürüyle barışık bireyler yetiştirilecek. Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğunda yer alan katılımcılara yerel ve ulusal çapta, belirli gün ve haftalara yönelik programlarda solo ve koro icraları gerçekleştirebilecek yetkinlik seviyesi kazandırılacak.

İLK DERS HEYECANI YAŞANDI

Kanun, klasik kemençe, ud, tanbur, ney, ud, keman, ritim basgitar gibi enstrümanların yer aldığı Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu, tanıtım konseri için hazırlıklarını Büyükşehir’in İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise konferans salonunda sürdürüyor. Klasik kemençe ile Türk Sanat Müziği’nde şef İrfan Yakar ve ud, tanbur, basgitar ile Türk Din Musikisi’nde şef Rıza Taşkın Taşkınlar yönetiminde ney Arif Ustacık, kanun Ahmet Çeviker, tanbur Nezih Çubukçu, ritim Ahmet Yasin Ayaz’dan oluşan alanında uzman eğitmen kadrosundan müzik eğitimi alacak çocuklar ilk ders heyecanı yaşadı.