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Genç Belediyesi’ne 2 Milyon TL’lik hibe

Yerel 14.07.2022, 08:55
Genç Belediyesi’ne 2 Milyon TL’lik hibe

Ak Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Genç ilçesine İl Özel İdaresi Bütçesinden önemli bir kısım ayırdıklarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 2 Milyon TL hibenin belediye tarafından kullanılacağını söyledi.

Ebuzer ELALTUNTERİN

BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Genç İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Belediye başkanlık döneminde yaptığı hizmetleri ve yapılacak olan projelerden bahsederek Ak Parti Bingöl Milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek'ten daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Göreve geldikleri gün itibari ile büyük bir borç yüküne rağmen gönül belediyeciliğinin hakkını vererek hizmet ettiklerini ifade eden Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, "Hiçbir zaman hizmetten kaçmadık ve ekibimizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam ettik. Göreve başladığımız ilk gün vatandaşlarımıza müjde olarak verdiğimiz 22 projenin birçoğunu hayata geçirdik ve bunlarla beraber projelerimiz arasında yer almayan hizmetleri de yapmanın ve gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğalgaz başta olmak üzere, Millet bahçesi, Kent meydanı, asbest boruların değişimi, alt yapı, ilçe minibüs garajı, spor salonu, her mahalleye sentetik halı saha, ücretsiz wi-fi, çöp konteynırları, e belediyecilik projelerini hayata geçirdik ve birçok projemiz üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Başkanlık koltuğuna oturduğum günden bu yana en büyük sorun tüm yolların asfaltlanması sorunudur. Bu sorunu da başkanlık dönemim içerisinde bitirmek en büyük hayalimdir. İnşallah bu sorunu da yakin zamanda çözeceğiz " diye konuştu.

Genç ilçesinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "AK Parti demek hizmet demektir. Genç benim kalbimin sol köşesi ve Genç halkını Allah için seviyorum. Genç halkının hangi talebi olursa olsun ben elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım ve yapmaya da devam edeceğim. Genç Belediye Başkanımızı da özellikle tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de çok güzel hizmetler yapıyor ve yapmaya da devam edecek inşallah. Daha ilk döneminde bu kadar hizmeti kadim ilçemize kazandırdığı için biz kendisinden razıyız. Bizler her zaman Genç halkının emrinde olmaktan şeref duyduk ve emrinizde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Genç ilçesine her daim pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ve bununda yapılan çalışmalar ve hizmetlerden daha iyi anlaşılacağını ifade eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz,

"Gerçekten de Başkanımız Mehmet Zeki Dirik'ten çok memnunuz. İlçemiz için gecesini gündüzüne katıp çok güzel işler yapıyor. Doğalgaz, Millet Bahçesi, Kent Meydanı ve yapılan diğer hizmetler ile beraber Genç ilçemiz adeta çağ atlamış durumda. İnanıyorum ki Başkanımızın çalışkanlığı sayesinde tüm yollarımız da yeniden asfaltlanacak ve Genç hizmete doyacaktır. Millet Bahçesi yapımı devam ediyor ve bittiği zaman Bingöl'den ve diğer yerlerden insanlar gelip burada vakit geçirecekler ve buda Genç ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Yılmaz konuşmasının devamında ise ilçeye hizmet yapılması için 2 ayrı müjde verdi. Yılmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 2 Milyon TL hibe aldık ve bu para belediyemiz tarafından hizmette kullanılacak. Diğer müjdemiz ise, İl Özel İdaresi tarafından belirlenen hizmetler içinde Genç ilçemize aslan payını ayırdık ve Genç köyleri bu yıl hak ettiği hizmeti alacak.

Bayramlaşma programının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve beraberindekiler Genç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve vatandaşların  bayramlarını kutladı.

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