Geleceğin diplomatları Bursa Gürsu'dan yetişecek

Bursa'da gençlerin çağın gerektirdiği donanımlarla gelişmesine yönelik önemli proje ve hizmetleri hayata geçiren Gürsu Belediyesi, Gürsulu gençlerin ülkelerini dünyada temsil etmelerine olanak sunarak geleceğin diplomatlarını yetiştiriyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen “Eurodesk Gönüllü Akademisi” programı kapsamında eğitim verilen gençler, sunulan yurtdışı eğitim programlarında, ülkemizi temsil ederek, dünya gençliğiyle kültür alışverişinde bulunma olanağı elde ediyor.

“Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilecekleri hayalleri olsun istiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin gelişen dünya koşullarına uyum sağlamaları, dünya gençliğiyle yarışabilecek vizyona sahip olmaları ve kendi yol haritalarını belirlemeleri için durmadan çalışıyoruz. Onların hayallerinin eseri olacak geleceğin Türkiyesi’ni oluşturmaları için temellerini sağlam kılmaya çalışıyoruz. İkincisini düzenlediğimiz Eurodesk Gönüllü Akademisi’nin mezunlarını, şimdi de yurtdışına göndererek, dünya vizyonu kazanmalarını ve ülkemizi temsil etmelerini sağlıyoruz” dedi.

“Gençlerimizin gelişim heyecanları bizim en güçlü motivasyonumuz” diyen Başkan Işık, “Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarak tüm dünya gençleri ile yarışabilmelerine imkan sağlamak maksadı ile 2019 yılında Belediyemizbünyesinde Eurodesk Temas Noktası’nı kurduk ve Türkiye Ulusal Ajansı’naakredite olduk. Gençlerimizin birçok konuda eğitim almalarını ve ardından ücretsiz olarak yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmelerini sağlamak amacıyla,Eurodesk Gönüllü Akademi’mizde eğitim almalarına olanak sunuyoruz.Bu kapsamda geçen yıl 69 gencimizi yurtdışına ücretsiz olarak gönderdik. Ayrıca yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeler kapsamında, Gürsu Adrenalin Park’ımızda, gençlik kampları düzenleyerek, yetiştirdiğimiz gençler ile yabancı gönüllü gençlerin ortak faaliyetler geçekleştirmelerini sağladık. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluşlar ile birlikte geliştirdiğimiz işbirliktelikleri sayesindebu yıl içerisinde Türkiye Ulusal Ajansı’na, “EuropeanSolidarityCorps (ESC) – Avrupa Dayanışma Programı (ADP)akreditasyonunu kazanarakkurumsallaşmamızıbir üst noktaya taşıdık. Bu yıl içerisindeyurt dışından gelecek olan gönüllü gençlerde Gürsu Belediyesi’nde gençlik projelerinde çalışmaya başlayacak.Gençlerimiz yeter ki her anlamda daha iyiyi yakalamak için çabalasın bizler onların yolunu açmaya hazırızherzaman.Geleceğimizinteminatı gençlerimizin ufuklarını genişletmeleri, dünyaçapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.