Gebze’de atıklar 2022’de çevreye değil ekonomiye

Çevreci yatırımlar ve sıfır atık çalışmalarıyla Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülünü ilçeye kazandıran Gebze Belediyesi tarafından 2022 yılında da tonlarca endüstriyel atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kompost Üretim Tesisi, İri Hacimli Arıkları Kırma tesisi gibi yatırımların yanı sıra değerli endüstriyel atıkların çevre kirliliğine neden olmadan kaynağından toplanarak ekonomiye kazandırıldığı ‘Sıfır Atık Kenti’ Gebze’de 2022 yılında da atık yönetimi çalışmaları hız kesmeden devam etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçe genelinde her geçen daha da gelişerek sürdürülen Sıfır Atık çalışmaları kapsamında 2022 yılında 6 milyon 793 bin 728 kilogram ambalaj atığı, 322 bin 300 atık cam, 176 bin 305 kilogram tekstil atığı, 3 bin 398 kilogram atık pil, 5.054,00 kilogram elektronik atık ve 4 bin 805 litre bitkisel atık yağ Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaynağından toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir Gebze için atık yönetimi çalışmalarının hız kazandığı ilçede; Gebze Belediyesi çevreci yatırımlar ve çalışmalar nedeniyle, ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’ne layık görülmüştü.