Gebze karla mücadeleye hız kesmiyor

Kocaeli'de Gebze Belediyesi’ne bağlı ekipler, yer yer etkili olan kar yağışına karşı ilçenin mahallelerinde kar küreme, tuzlama ve kaldırım, üst geçit gibi alanlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’ne bağlı ekipler, yer yer etkili olan kar yağışına karşı ilçenin mahallelerinde ve ana arterlerinde, caddelerinde kar küreme, tuzlama ve kaldırım, üst geçit gibi alanlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin yaşandığı bölgeye, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda iş makinesi ve personel göndererek afetzedelere destek olan Gebze Belediyesi; zaman zaman etkili olan kar yağışının araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilememesi için çalışmalarına ara vermiyor.

Gebze Belediyesi yetkilileri; vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve ulaşımda toplu ulaşım araçlarının kullanmaları çağrısında bulundu.