Gebze'de 'Hükümet' ödüllendirdi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, düzenlenen törenle Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolüyle birlikte takdim edildiKOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin önemli proje yarışmasında dereceye giren eser sahipleri ödüllerine kavuştu.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda dereceye giren eser sahipleri ödüllerine kavuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde kent meydanında düzenlenen ödül törenine Gebze Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu, yarışma seçici jürisi üyeleri, yarışmaya katılan proje sahipleri ve ilçe protokolü katıldı.

39 projenin ön seçim için başvurduğu ve 26 adet projenin yarışmacılar tarafından teslim edildiği Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini ilçe protokolü ile birlikte takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’ye bir kimlik sahibi mimari projeyi kazandırmak adına çıktığımız bu yolda ilk adım olan proje seçimine yönelik yarışmamızı tamamladık" dedi.

Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda dereceye girenler şöyle:

Birinci Sıddık Güven Doğan’ın projesi olurken, ikinci Recep Semizoğlu, üçüncü ise Abdülkerim Gündüz'ün projesi oldu. Yarışmada Orhan Ersan, Kaan Özer, Uğur Işık, Hakan Evkaya ve ekiplerinin projeleri de mansiyon almaya hak kazandı.