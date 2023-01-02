GAZİRAY Tüneli'nin üstü yeşilleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı GAZİRAY’ın 5.5 kilometrelik tünel bölümünün 1'inci etabı olan 2.5 kilometresinin üstündeki alanı yeşile çevirecek park çalışmasını hızla sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmaların son durumu hakkında incelemelerde bulunan ve alanı teknik ekibiyle gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşil aksın mart ayının sonunda tamamlanacağının müjdesini verdi.

Fatma Şahin, yılın ilk çalışma gününde sahada olduklarını belirterek, hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine en yakın şehir Gaziantep Modeli’ni Türkiye, dünya modeline dönüştürmek istediklerini söyledi. Başkan Şahin, "Aşkla çalışıyor birlikte başaracağız" dedi.

Toplam 200 bin metrekarelik alanı kaplayan ve içerisinde dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor aletleri, interaktif oyun grupları ile 80 metrekare bitkisel havuzu barındıran park aksı, şehrin merkezinde vatandaşlara dinlenme imkanı sağlayacak.