Gaziantep 'Türk Dili'ne ev sahipliği yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ve destekleriyle Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) 7’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Gazi şehirde yapılıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Bir otelde düzenlenen şuranın açılış toplantısında ülkeler ve milletler için dilin önemi, dilde yaşanan bozulmalar ve alınacak önlemler, Türkçe’nin serüveni, modern hayatın getirdiği yenilikler ile bilim ve sanatın gelişmesinde dilin zayıflamaması için gereklilikler üzerine duruldu.

Toplantıda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dil, sanat ve kültür üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar katılımcılara anlatıldı, slaytlar eşliğinde gösterildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in medeniyet, kültür, vicdan, merhamet özellikleriyle özel bir şehir olduğunu, toplantının şehre çok yakıştığını vurguladı.

Dilde üslubun önemini vurgulayan Başkan Şahin, "Az söz, derin, güzel söz söylemek çok önemli. Gaziantep’e baktığımızda biz küçük Buhara’yız. Büyükşehir Belediyesi olur olmaz ilk iş olarak İstanbul örneğini inceleyerek Gazikültür’ü kurduk. Gaziantep’in her yönüyle irdelendiği 61 kitap çıkardık. Bu şehirde 160 divan şairi var. Buradaki büyük fotoğraf bize büyük bir vizyon veriyor. Biz bunu başarabiliriz. İkinci dönem bunun için gençlere, değerler eğitimine yönelik birimler kurduk. Valiliğimizle birlikte kütüphanelerimiz için yüzbinlerce kitap alıyoruz. Ne kadar okursan o kadar düşünür icraat yaparsın" diye konuştu.

VALİ GÜL: SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK GEREK

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında teknolojinin gelişmesi ayrı bir gündemi oluşturduğunu belirterek, yeni neslin daha çok okuduğunu ama bu neslin okuyacak kitapları iyi tespit etmesi gerektiğini belirterek, "Daha sonra okumaktan sonra yazması lazım" dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, gelecek yüzyılımızı şekillendirecek, Türkiye Yüzyılı’na girildiğini aktararak, “Ekonomide, teknolojideki gelişmişlik elbette bir ülkenin en büyük gücüdür ve ulaşmak istediği hedeftir. Ancak milletleri millet yapan, medeniyetleri inşa eden, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan dildir. Unutmayalım ki güçlü medeniyetler, güçlü dil ile inşa edilebilir. Yüksek seviyede bir kültüre sahip olmak gerekir" diye konuştu.

Ekrem Erdem, Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak yürütülen çalışmalar için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.