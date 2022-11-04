Gaziantep turizm potansiyelini artırmak için çalışıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karavan ve kanyon turizminin önemine dikkati çekerek Gazi şehrin turizm potansiyelinin arttırılması için federasyonlarla ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te düzenlenen CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’na katılarak, GBB’nin açtığı stantta incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, pandemi sonrası kültür turizminde bireysellik, doğa ve deneyimlemenin ön plana çıktığını, karavan ve kanyon turizminin yükselen bir trend yakaladığını anımsattı.

Gaziantep Büyükşehir olarak yenilikleri her zaman yakından takip ettiklerini, bu kapsamda hemen bölgenin ilk karavan parkını Alleben Göleti kıyısında inşa ettiklerini ifade eden Şahin, artan talebin ardından da daha kapsamlı ikinci karavan parkını da kısa sürede yine aynı bölgede hizmete aldıklarını belirterek, “Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile tanıtım ve rotalarda Gaziantep’in yer alması için ortak çalışacağız. Gazi şehrin doğası ve kültürel zenginliklerini merak eden karavan ve kampçılara daha fazla imkan sunacak yeni sistemler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

ŞAHİN: GAZİANTEP SANAYİSİNİN KARAVAN ÜRETİMİ BİZE YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Başkan Şahin, karavan parkının yurt dışından çok sayıda ziyaretçisi olduğuna değinerek, “Proje ve altyapıyla çalışma hazırladık. Biz uygulamacıyız. İlgili birimlerimizle teknik ihtiyaçları belirledik. Su ve yeşili içinde barındıran Alleben Göleti’ni belirledik. Çok yönlü çeşitlilik, karavan turizminde başka bir yöne ilerliyor. Yurtdışından gelenler günlük kullanırken bazıları sürekli kullanmak istiyor. Bunların ihtiyaçlarını analizlendirerek planlamalar yapacağız. Bu yeni planlamalara göre vatandaş memnuniyetini, gelen insanların yararlanacağı çeşitlendirmeyi yapmak gerekiyor. Şehrimizin sit alanlarında çalışabileceğimiz tiny houselar var. Hobbit evleri, yeni çadır sistemleri var ona geçmemiz gerekiyor. Üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimiz İstanbul, Ankara’da kulüpler kurarak buralara gelip konaklama yapmak istiyorlar. Daha da önemlisi Gaziantep sanayisi karavanını, bisikletini kendisi üretiyor. Bu bize önemli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Başkan Şahin, federasyonla ortak çalışmada Gazi şehrin bölgelerinde konu hakkında ihtiyaçlarının belirleneceğini anlattı.