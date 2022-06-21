Gaziantep'ten okul kütüphanelerine 350 bin kitap

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından kent genelindeki okul kütüphanelerine kazandırılacak 350 bin kitap için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla lansman düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) -Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği, dünya klasikleri ve Türk Edebiyatı’nın seçkin eserlerinin bulunduğu kitaplar okul kütüphanelerine bağışlanacak.



Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan lansmana Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve il protokol üyeleri katıldı.

Okul kütüphanelerinin kapasitelerinin arttırılması adına planlanan projenin lansmanında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak öğrencileri her açıdan geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Beşeri sermayenin değerlenmesinin yolunun kitaplardan geçtiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Kitapların her birinde büyük bir tecrübe, bilgi ve hayat var. Kendini bilme var. Bilmediğini bilmek var, bilmediğini öğretmek var. O yüzden ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor, Ben Okuyorum Türkiye Okuyor’ şu anda bizim en büyük mottomuz. Onun için kitap lazım. Bugün bu yaptığımız çalışma da hem dünya klasikleri hem Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği kitaplar, hem bizim medeniyet kodlarımızdaki bütün yazarlarımızın kitaplarını kapsayan 350 bin kitabı dağıtacağız. Her okula ayrıca birer bilgisayar dağıtıyoruz. 600 bilgisayarın da o şekilde sayın valimle ortak bir şekilde bağışını yapacağız” diye konuştu.