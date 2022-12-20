Gaziantep'te vektörel mücadele sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), yıl içerisinde düzenli aralıklarla sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına kış mevsiminde de devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 90 personel, 25 araç ile tüm ilçelerde özellikle sivrisinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçlama yapıyor.

Bu kapsamda kışlak mücadelesinde sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları; bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinde yapılan ilaç uygulamalarıyla temizleniyor.

“YAZ AYLARINDAKİ POPÜLASYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTACAĞIZ”

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, sivrisinek ve haşere mücadelesinin kesintisiz devam ettiğini kaydederek, "Merkezi sistem ile ısıtılan binalarda kalorifer daireleri, bina bodrumları, kapalı otoparklar kontrol edilecek ve kanalizasyon sistemlerinde, rögarlar ve yağmur suyu kanallarında, mazgallarda kanal sisleme (sıcak sisleme) yöntemiyle uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.