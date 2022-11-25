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Gaziantep'te Kuzeyşehir hızla gelişiyor

Yerel 25.11.2022, 18:50
Gaziantep'te Kuzeyşehir hızla gelişiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikonut’un, Kuzeyşehir’de yapımına devam ettiği inşaat alanındaki incelemelerde örnek daire alanı ziyaret edildi ve Büyükşehir tarafından yapımına devam edilen GASMEK’te incemeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinin Gaziantep’teki bir ayağını da içinde barındıran Kuzeyşehir’de yeni konut alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, Gazikonut tarafından yapılan konutlar hakkında da bilgiler verdi.

ŞAHİN: KUZEYŞEHİR BİR KOMPAKT PROJE

Şahin, Kuzeyşehir projesinin içinde sosyal donatı, ticari ve kamu alanlarını da içerisinde barındıran kompakt bir proje olduğunu ifade etti:

“Her geldiğimizde buradaki ilerleme alanını görmekten, buradaki memnuniyeti vatandaşlardan duymaktan memnunuz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini başlattı. Rıdvan Fadıloğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz zaman dediler ki: şehre çok uzak, şehre gitme ihtiyacını giderecek ticari alan, taziye evleri, kütüphanelere ihtiyacımız var. Öyle kompakt, öyle güzel bir projeyi tamamlamak üzere ki. Hem ona baktık hem de biz Gazikonut olarak hatırlarsınız 14 bin konut diye çıkmıştık. Konutlarımız bitiyor, örnek dairelerimize baktık. Biz de GASMEK açıyoruz. Bir şehir düşündüğünüz de ne lazım? Yeşil alan, spor alanları, okul, buradaki bütün insani ihtiyaçları giderecek alt yapı gerekiyor. TOKİ başkanlığımız, Çevre Bakanlığımız büyük bir çalışma yaptı. İçerisindeki bütün dokunuşlarla da buradaki yaşam kalitesi, vatandaş memnuniyeti artıyor.”

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