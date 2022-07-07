Gaziantep'te kurbanlık alanlar ilaçlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte kurban pazarları ve kesim yerlerinde hava şartlarına bağlı olarak sinek ve haşerelerde artış olasılığına karşı, halk sağlığını ön planda tutan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilaçlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Gaziantep Valiliği’nin ilçe belediyeleriyle birlikte belirlediği kurban satış ve kesim alanlarında, 50 araç ve 124 personelden oluşan 50 ekip, bayram boyunca görev yapacak.

Ekiplerin düzenli aralıklarla yaptığı ilaçlamalarının yanı sıra satış ve kesim yerlerine monte elen sarı ilaçlı tabakalar aracılığıyla da buralardaki karasinek popülasyonu kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen ve konu hakkında açıklamada bulunan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, kent genelinde halkın rahat ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Kurban satış ve kesim alanlarında haşereyle mücadele çalışmalarını arttırarak devam ettirdiklerini ifade eden Tolay, vatandaşların hastalanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mücadelelerin başladığını ve devam ettiğini belirterek, amaçlarının hijyenik ortamlarda vatandaşımızın rahat bir şekilde bayramı yaşamaları olduğunu söyledi.