Gaziantep'te ikindi söyleşileri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GAZİKÜLTÜR tarafından hayata geçirilen “İkindi Söyleşileri” programının bu ayki konuğu yazar Emin Gürdamur oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya devam etmek amacıyla gerçekleştirilen programın 10. konuğu olan yazar Emin Gürdamur, ilham kaynağı yazarlar ve kitapları hakkında sohbet etti.

Gürdamur, öykücü Muhammet Erdevir moderatörlüğünde, geleneksel bir Antep evinde faaliyetlerini yürüten GAZİKÜLTÜR bahçesinde gerçekleştirilen programda, Gaziantep’in yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve Uzun Çarşının Uluları, Selamlık Sohbetleri, Bitmeyen Gece kitaplarının yazarı Mithat Enç’in küçük yaşta dikkatini çektiğini ve edebiyata olan ilgisini artırdığını söyledi.

Enç’in, hayatın içindeki hikâyelerin sade ancak bir o kadar da muhteşem bir Türkçeyle bu kadar akıcı bir şekilde kullanması karşısında hayretler içinde kaldığını anlatan Gürdamur, “Dünya edebiyatından birçok isimle karşılaştık yol boyunca, Dostoyevski’yle Gogol’le muhatap olduk fakat dönüp dolaşıp Mithat Enç ve onun gibi bizim dilimizi bütün imkânlarıyla kullanan yazarlara tekrar tekrar dönmek durumunda kaldık. Çünkü bizim sermayemizle onların sermayesi aynı, aynı dili kullanıyoruz. Dil değişir bu kaçınılmazdır ama son yıllarda görüyoruz ki dilimiz biraz daralmaya gidiyor. Bu dille edebiyat yapmak da zor. Bu darlığı aşmak için Mitat Enç, Refik Halit Karay gibi isimlerden öğreneceğimiz çok şey var.” dedi.

Gürdamur, edebiyatla ilgilenen birinin Refik Halit’in, Mithat Enç’in veya Tanpınar’ın dilinden etkilenmeme şansı olmadığını dile getirdi.