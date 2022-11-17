Gaziantep'te HAYDİ noktaları 31'e yükseldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 21 noktasında hizmet veren Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri’nin (HAYDİ) sayısı, üretim marjında meydana gelen artışa paralel olarak 31’e yükseltildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te satış noktalarına Şahinbey ilçesindeki, Serinevler, İstiklal, Fırat, Türkmenler, Barak, Ünaldı, Dumlupınar ile Şehitkamil’deki Çamlıtepe, Selimiye ve Özgürlük mahalleleri eklendi.

HAYDİ’lerin üretim sahaları arasında bulunan Vedat Topçuoğlu ile GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin üretim kapasitesi, bu ay sonunda günlük 50 bin ekmeğe ulaşacak.

Öte yandan haftanın 6 günü ekmek satışı yapan HAYDİ’ler, üretim tesislerinin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla pazar günleri ekmek satışı yapmayacak.

12 Eylül’den itibaren ekmek satışına başlayarak kısa süre içinde 1 milyon ekmek satışına ulaşan HAYDİ’lerde ekmek fabrikasının faaliyete geçmesiyle; francala tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler ve diğer unlu gıdalardan oluşan birçok ürün de bulunacak.