Gaziantep'te HAYDİ'de hedef 50 nokta

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için kurulan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri’nin (HAYDİ) başlangıçta 11 olan satış büfesi sayısı kısa sürede 17’ye çıkarıldı. Büyükşehir ileriki günlerde bu sayıyı 50’ye ulaştırmak için çalışıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini kolaylaştırmak için hayata geçirilen 17 satış noktası Nuripazarbaşı, Vatan, Cumhuriyet, Boyacı, Cengiz Topel, Deniz, Pir Sultan, Hürriyet, Kayaönü, Karacaoğlan, Göllüce, Merveşehir, Kocatepe, Kıbrıs, Akdere, 8 Şubat ve Umut mahallelerinde hizmet veriyor.

Ekmek satış noktaları kademeli ve planlı şekilde arttırılarak kentte yaygınlaştırılacak. Projede toplam 50 satış noktasına ulaşılması hedefleniyor.

GÜNLÜK 23 BİN EKMEK ÜRETİRİLİYOR

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ürettiği makinaları kullanarak ürettiği ekmekleri satan HAYDİ büfelerinde 17 bin ekmekle başlayan satış rakamı 23 bin ekmeğe yükseltildi. İmzalanan “Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü” kapsamında üretilen günlük ekmek sayısı 50 bin olacak.

Aynı zamanda ekmek satış büfelerinde; francala tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler ve diğer unlu gıdalardan oluşan birçok ürün de yer alacak.

GAZİ ŞEHİRLİLER, HAYDİ BÜFELERİNDEN MEMNUN

HAYDİ satış büfesinden alınan ekmekten memnun kalan Mustafa Özdemir güzel bir proje olduğunu belirterek, "Zaten gıdamız temel tüketimimiz bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar piyasaya göre çok uygun Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekmeğin yumuşacık olduğunu söyleyen Meryem Mert ise, “Çok güzel bir hizmet. Ekmeği akşam saati alıp sabah kahvaltısında yumuşacık bir şekilde yiyebiliyoruz. Fatma Şahin’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.