Gaziantep'te gürültü denetimlerine devam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde gürültü kirliliği yaratarak vatandaşların yaşam kalitesini düşüren işletme, eğlence merkezi gibi mekanlara yönelik 2022 yılında yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 327 işletmeye yasal işlem uyguladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, işletmelerin neden olduğu mekanik gürültüler ve inşaat şantiyelerinde gürültü oluşturan çalışmalara yönelik müsaade edilen ses ve zaman sınırlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

EKİPLER GÜRÜLTÜ DENETİMLERİNDE 343 BİN TL PARA CEZASI UYGULADI

Zabıta ekipleri şikayetler üzerine inşaatlarda şikayetler üzerine yaptıkları denetimlerde 66 inşaat firmasına gürültü konusunda belirtilen kurallara uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem uygulayarak, faaliyetlerini durdurdu.

Hastane, market, iş merkezi, otel gibi iş yerlerinde havalandırma sistemi ve klimaların yaydığı gürültü nedeniyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı. Aşırı ses ve gürültü kirliliği oluşturarak müzik yayını yapan 48 eğlence mekanının denetimlerinde ise 27 mekan hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletme ve inşaat firmalarına toplam 343 bin 316 Türk Lirası para cezası verildi.

İlçe belediyelerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek amacıyla başvuru yapan 13 oto yıkama işletmesinde de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ses ve desibel ölçümleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, daire başkanlığının yaptığı rutin işlerin en önemlilerinden birinin çevresel gürültünün değerlendirilmesinin olduğunu vurguladı. Denetimlerde odak noktalarının iş yerleri, klima motorları gibi mekanik sesler, sahada gelişi güzel korna çalarak gezenler, inşaatlar, eğlence mekanları olduğunu dile getiren Yalım, gerek yaz sezonunda düğünler olduğundan ciddi şikayetler aldıklarını belirterek, "Bu mekanlarda müzik yapan vatandaşların çevredeki yaşlı ve hastası olanları da düşünmelerini istiyoruz" dedi.