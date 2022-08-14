Gaziantep'te Geneyik-Deredüzü kırsalına sıcak asfalt
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik ve Deredüzü kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki 4 kilometrelik sıcak asfalt serimini yerinde inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hafta sonu mesaisi kapsamında gerçekleştirdiği köy ziyaretlerini sürdürdü. Bu kapsamda Geneyik ve Deredüzü mahallelerine giden Başkan Şahin, sıcak asfalt çalışması yapan ekiplere tatlı ikram ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Başkan Şahin, ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, her hafta sonu köylerde çiftçilerle ve vatandaşla bir araya geldiklerini belirterek, “Ziyaretlerimizde, köylerde yapılanları ve yapılacakları konuşuyoruz. Şu an asfalt sezonu. Biz artık grup yollarına sıcak asfalt seriyoruz. Aslında grup yollarında sıcak asfalta geçmek ülkenin alt yapı belediyeciliğinde geldiği noktayı gösteriyor. Yol birleştirir. Yol kazaları önler. Yol bir konfordur. Yol aynı zamanda verimliliktir. Bir an önce ulaşmak istediğin yere gitmektir. Yol maliyeti düşürmektir. O yüzden her geldiğimizde ‘Yola ihtiyacımız var’ denildiğinde vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık diye sıcak asfalta geçtik. Yol medeniyettir, yol yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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