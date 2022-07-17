Gaziantep'te GASMEK'e 'Şahin' inceleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımı devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezleri (GASMEK) olarak hizmet verecek Şıh Mehmet-Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi ile Güzelvadi Eğitim ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te yürütülen çalışmaları teknik ekibiyle yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesisin son durumu, verilecek eğitimler ve atölyelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurulduğu tarihten bugüne, başarılı çalışmaları ile övgülere layık görülen GASMEK, yeni talepler doğrultusunda Mevlana Mahallesi ve Güzelvadi Mahallesi’nde de yapılacak tesisler ile bu bölge halkının birçok yönde eğitim ihtiyacını karşılayacak.

Sanatsal, mesleki eğitim ve etüt kurslarıyla yılda 6 bin 450 vatandaşa hizmet verecek tesislerin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Tesisler 200’er kişilik kadın ve erkek taziye evlerini içinde barındırırken ayrıca her biri 160 kişi kapasiteli 4’er sınıflı 6 yaş gurubu öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim verecek anaokulu (kreş) hizmetini de kapsayacak.

Mevlana Mahallesi’nde bulunan tesiste yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, mahalle halkının istekte bulunduğu ve ihtiyacı karşılayacak tesiste sona gelindiğini ifade etti. “Biz yeni nesil belediyecilikte artık altyapı belediyeciliğinin bittiğini, sosyal ve kültürel belediyeciliğin yükselen bir değer olduğunu biliyoruz" diyen Şahin, "Doğumdan ölüme her bir vatandaşımızın yanında yakınındayız, hizmetlerimizle de gönüllerindeyiz. Eğitim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep hedefine ulaşmak için bu tesis çok mühimdi. Okul ziyaretimizde okul aile birliği ve vatandaşlar tesisi için çok ısrar ettiler" diye konuştu.

Güzelvadi Mahalle Muhtarı Mehmet Duran Tabo ise Başkan Şahin’e teşekkür etti, sosyal tesisin güzelliğine vurgu yaptı. Muhtar Tabo, eğitim kurslarının mahalleli için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.