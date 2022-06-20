Gaziantep'te çocuklar yazı dolu dolu geçirecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021- 2022 Eğitim Öğretim yılının tamamlanmasıyla çocuklar için yaz kurslarına başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin göz bebeği olarak nitelendirilen Gaziantep Sanat Merkezi GASMEK, 33 noktada, robotik kodlama, çocuk gastronomi eğitimi, resim, dil eğitimi, el sanatları, müzik, sağlık, Türk İslam sanatları, spor eğitimi başta olmak üzere 66 farklı branşta yaz kurslarına başladı.

GASMEK’in resmi internet sitesinde 9-15 yaş aralığındaki çocuklar için online başvuru yapılabilecek.

Yaz kursları GASMEK, spor tesisleri, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler ve çocuk kütüphanelerinde yapılacak.

ÇOCUK SANAT MERKEZİ ATÖLYELERİ HAZIR!

Gaziantep Sanat Merkezi’nde ise Çocuk Sanat Merkezi atölyeleri aracılığı ile çocuklar için bu yıl da dopdolu bir program hazırlandı. 20 Haziran-29 Temmuz ile 01 Ağustos – 09 Eylül tarihlerinde planlanan kurslarda tasarım, resim, drama, seramik, keman, ritim, mozaik, el sanatları, ebru, piyano, bağlama, gitar, kalimba ve yöresel halk oyunları konularında 7-16 yaş arası çocuklara yönelik eğitimler verilecek.