Gaziantep'te bisikletler Spor İl Temsilcilerine dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kent genelinde bulunan 45 spor branşının il temsilcileri için bisiklet dağıtım töreni ve söyleşi düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen program, GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın elde ettiği başarılar başta olmak üzere şehre kazandırdığı çalışmalar ve hedeflerini içeren kısa film gösterimiyle başladı.

İl temsilcilerine bisiklet dağıtımının yapıldığı programın devamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde yürütülen sportif organizasyonlar ve gelecek hedefleri konusunda katılımcılarla istişare etti.

Başkan Fatma Şahin, “Spor Şehri Gaziantep” hedefine doğru adım adım ilerlediklerini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki çalışmaları ve başarıları birer ekip işi. Yetenek kazandırır fakat başarıyı ekip çalışması getirir. Bu salondaki herkes bu ekibin bir parçası. Spor şehri Gaziantep hedefine giden yolda ailenin bir mensubu. Bugünün şartlarında 3 yılda 22 yeni tesisin yapılmış olması ilerleme kaydettiğimizi bizlere gösteriyor. Yol aldığımızı gösteriyor. Önümüzün açık olduğunu gösteriyor. Bu bizi motive ediyor. Elde edilen başarılar, bizleri yolumuzda devam etmekte teşvik ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde insanı merkeze alan sosyal belediyeciliğin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini anımsatan Başkan Şahin, “Eğitim olmazsa olmazımızdı. Ama ikinci hedefe sporu koymamız; sağlam kafa, sağlam vücutta bulunduğu içindi. Ecdadımız bunu çok güzel vakti zamanında ifade etmiş, vücut sağlamsa vücudunun her bir organı sağlıklı ve huzurlu oluyor. Bu da sporla mümkün. Spor her yaşta çok önemli” diye konuştu.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülecek Mobil Sportif Yetenek Tarama Projesi’nin çok önemli bir çalışma olacağına dikkati çeken Şahin, söz konusu projeden çok şey beklediklerini vurguladı.

Şahin, kent genelinde dağıttıkları spor malzemelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Yetenekli olan vatandaşlarımızın bu yönünü güçlendirmek için her yolu açtık. Kimsenin istediği spor branşında kendini geliştirememesi gibi bir bahane kalmadı. Doğru adamı, doğru yere koyduğunuz zaman kendi içinde bir ahenk bir uyum yakalıyor. Dezavantajlı bölgelerimizde eşofman dağıttık. Bazen bu eksiklik bile çocuklarımızı spordan ne yazık ki uzak tutabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızın spor ayakkabısı yoksa spor ayakkabı, eşofmansa eşofman vererek bu çocuklarımızı ihtisaslaşma anlamında malzemelerini temin ediyoruz. Ayrıca 3 bin kişilik yeni bir kapalı spor salonunun da kararını aldık. 1 yıl içerisinde bu spor salonunu bitirmeyi planlıyoruz. Burası, altında spor çalışmasının yapılacağı, üstünde 3 bin kişiye hizmet verebilecek bir merkez olacak.”