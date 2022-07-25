Gaziantep'te Başkan Şahin yaz sporcularıyla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde bulunan spor tesislerinde yapılan yaz kurslarından yararlanan öğrencilerle buluştu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 37 spor tesisinde devam eden yaz kurslarında 1 aylık sürede 18 branşta 41 bin 250 öğrenci, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan yararlanırken, tatil boyunca 100 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesislerde verilen futbol, voleybol, basketbol, tekvando ve yüzme kursları hakkında işleyiş, eğitimler ve yapılan aktiviteler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler ve incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, eğitim, spor ve çocuk dostu bir şehir olma hedefi üzerine odaklandıklarını bunun için tesisleşme sürecine hız verdiklerinin altını çizdi.

Başkan Şahin, tesisleşme sürecinde desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ve kurumlara teşekkür ederek, şehirde 6 çocuktan 1’inin yaz okuluna sistemin içine dahil etmiş durumda olduklarını belirterek, "O yüzden bize güvenen, gelen çocuklarımıza, annelerimizin babalarımızın bilincine daha da önemlisi hocalarımıza; talebi, heyecanı, aşkı, bu çocuklara verdikleri misyon ve bunun sonunda oluşturdukları takım oyunu bilinci için teşekkür ediyorum” dedi.

Bir süre kurslardan yararlanan çocuklarla sohbet eden Başkan Şahin, dinç bir beden için sporun önemini vurgularken, bireysel ve takım oyunu oynama, iletişimin güçlenmesi gibi birçok açıdan gelişimin önemine değindi. Zihin gelişimi için ise kitap okumanın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek çocuklara günde en az 1 saat kitap okumalarını tavsiye etti.

Başkan Şahin, spor tesisleri ziyareti sonrası millet bahçesi içinde bulunan Yaşlı Koordinasyon Merkezi ve çocuk kütüphanesine geçti. Yaşlılar ve çocuklarla bir süre sohbet etti.