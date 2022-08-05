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Gaziantep'te Başkan Şahin 'Mahallede Şenlik'e ortak oldu

Yerel 05.08.2022, 13:56
Gaziantep'te Başkan Şahin 'Mahallede Şenlik'e ortak oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mahallede Şenlik Var Programı’nda vatandaşlarla buluştu.GAZİANTEP (İGFA) - Şahinbey'in İstiklal Mahallesi Mahmut Güleç İlkokulu’nda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan açık hava sineması keyfini yaşayan gazi şehirlilere Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

İzleyenlerin film keyfine ortak olan Şahin, Evliya Çelebi animasyon filmini vatandaşlarla ve çocuklarla izledi.

Mahalle’de Şenlik Var Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ve GBB Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca ortak yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan tarihi, animasyon ve aile filmleri, her gün iki mahalle olmak üzere iki ay boyunca toplam 120 mahallede izleyicilerle buluşuyor.

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