Gaziantep'te Başkan Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesi Kavşak- Kuşçu-Yaycı-Dokur kırsal mahallelerini birbirine ve ana yola bağlayan 10.5 kilometrelik köy grup yolu sıcak asfalt çalışmasında incelemelerde bulunmak amacıyla Başkan Fatma Şahin, teknik ekibiyle incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çiftçiler bize söylüyor, bizde buna göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Onlar bizim öğretmenlerimiz” dedi.

Burç bölgesinin önemli ulaşım akslarından olan köy grup yolunun 6 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt işlemi tamamlandı. Geriye kalan bölümünde çalışmalar aralıksız sürerken, Büyükşehir ekipleri konforlu bir ulaşım için yol üzerinde 3 köprünün yapımını gerçekleştirdi.

Başkan Fatma Şahin incelemeler kapsamında teknik ekibiyle beraber Kavşak, Kuşçu ve Yaycı kırsal mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ziyarette su, altyapı, yol ve tarım alanında bölgeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Şahin, köy muhtarları ve vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi, görüşlerini aldı.

Yeni yol çalışmasının tamamlanan noktasında incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, köy yollarının kalitesinin artarak ulaşım konforunun arttığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ‘Yol, su medeniyettir’ dedi. Geldiğimiz noktada bütün köy grup yollarını sıcak asfalt yapan bir ekibin parçasıyım. Bu güzel yol, bizi mutluluğa sağlığa götürür inşallah. Bu yol Şahinbey’in ana damarlarından bir tanesi. Çizgiler çekilerek yol tamamlanacak" dedi.

Kırsal mahallelerde yapılan su ve altyapı çalışmalarına değinen Başkan Şahin, su yönetiminin artık altın yönetimi kadar önemli bir hale geldiğine vurgulayarak, "Bunun için çiftçilerimizin ikinci mahsulü almalarını hedefledik. Su kanallarının çiftçilerin istediği şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Biz Ankara’da temaslarda bulunduğumuzda bunu yetkililere anlattık. Göletteki su kanallarını çiftçimizin istediği şekilde yapıldığında toprak suya kavuşacak. Bu verimliliği arttıracak" diye konuştu.