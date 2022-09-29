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Gaziantep'te Başkan Şahin çevreci projelerini anlattı

Yerel 29.09.2022, 18:37
Gaziantep'te Başkan Şahin çevreci projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı lansman toplantısında konuştu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GSO, Alman Uluslararası İş Birliği ve Kalkınma Kurumu ortaklığındaki lansmanın açılışında, Büyükşehir Belediyesi olarak EBRD’nin ‘yeşil şehir’ ilan ettiği Gaziantep’in yeşil serüveni üzerine konuştu ve dünyada yaşanan iklim krizi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Şahin, konuşması sırasındaki sunumda büyükşehir belediyesinin sürdürülebilir tarım üzerine yaptığı yatırımlar ile ata tohumu, yenilenebilir enerji yatırım ve projeleri, toplu taşıma araçlarında elektrik ve hidrojenle çalışan otobüslerin kullanımı, su yönetimi üzerine yapılan yatırımlardan bahsetti.   

Şahin konuşmasında pandemi sonrası dünyada bir değişim yaşandığını ve bunun takibinin önemine vurgu yaptı.

“Temel sorun; dünyaya hırslarla baktık, insani bakıştan uzaklaştık" diyen Başkan Şahin, "Bu duyguyu kaybettiğimizde pandemi gösterdi ki ülkeler en zayıf noktalarından vuruluyor. Türkiye olarak toprak ve su yönetiminde kendi kendimize yetmeyi başarmalı, yeşil şehir, yeşil Türkiye olmalıyız. Her şey toprak ve su ile başlıyor. İlçe bazlı teşviki biz daha öncesinde yapmamış olsaydık bugün birçok şeyi başaramazdık" dedi.

Yeşil yatırımlara değinen Başkan Şahin, konuşmasının devamında ülke olarak hızlı harekete geçildiğinden bahsetti.

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