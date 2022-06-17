Gaziantep'te açık hava keyfi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamındaki Gezen Sinema Günleri, iki gün boyunca Gaziantep’te izleyicileriyle buluştu.GAZİANTEP (İGFA) - Sinemaseverler 15 Haziran’da Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde “Eyvah Eyvah 2” ve 16 Haziran’da ise Masal Parkı’nda “Bana Masal Anlatma” filmlerini açık havada izleme şansı buldu.

7’den 70’e Gazi şehirli sinemaseverlerin katıldığı sinema günlerinin ilk gününde yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı ve ünlü komedyen Ata Demirel ile usta oyuncu Demet Akbağ’ın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2 izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gezen Sinema Günleri’nin ikinci gününde ise Burak Aksak’ın yazıp yönettiği, Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı Bana Masal Anlatma açık havada beyaz perdeye yansıtıldı.

İstanbul ve Nevşehir’den sonra ilk kez Gaziantep’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen festival programı dahilinde hazırlanan Gezen Sinema Günleri’nde gösterimler öncesinde Büyükşehir Belediyesi Bandosu da kısa bir gösteri yaparak, gösterimlere renk kattı.