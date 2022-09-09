Gaziantep'te '1. Anadolum Sempozyumu' başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tüm Türkiye’den veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleşen 1’inci Anadolum Sempozyumu başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir'in ev sahipliğinde 400 veteriner hekimin katıldığı sempozyumda küçük hayvan hekimliği ele alındı.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Petline ve Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda yapılan sempozyumda küçük hayvan hekimliği, hayvan tedavileri, hastalık teşhisleri, çalışma prensipleri üzerine alanında uzman veteriner hekimler tarafından sunumlar ve söyleşiler yapılacak.

İki gün sürecek sempozyum kapsamında alanında uzman 9 profesör, 25 ilden katılan 400 veteriner hekime tecrübe paylaşımları ve yeni mesleğe başlayan veteriner hekimlerin hastalıklarıyla tedavi yöntemleri konusunda bilgi aktarımı yapması amaçlanıyor.

Sempozyumun açılış töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Sempozyumda güzel şeyler konuşulsun. Biz hekimler canla başla çalışıyoruz. Her hatamız bir can mal oluyor. Hekimlik meslekleri çok kutsal bir meslektir. Canın kıymetini bilen, canla uğraşanı bilir, saygı duyar. Yeni barınağımız tamamlanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım ise yaptığı konuşmada Türkiye’de belediyelerin konu hakkında sorumlulukları ve yapılan iyi uygulamalara değindi.