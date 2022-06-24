Gaziantep risklere karşı tedbirleri arttırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirlerini artırdı.GAZİANTEP (İGFA) - Kentteki ormanlık alanlarda olası yangın risklerine karşı tedbirleri arttırdı.

Erikçe ormanı, Burç Tabiat Parkı ve Gaziantep Üniversitesi civarındaki ormanlık alanlarda 48 personel, 3 Bobcat, 2 JCB, 2 çöp kamyonu ve 11 adet motorlu tırpan ile orman altı temizlik çalışmaları yaptı. Çalışmalarda yangın esnasında ateşlerin yayılma olasılığını artıracak kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Toplamda 48 kişilik çalışma ekibiyle sahadaki faaliyetlerine yaz boyunca sürdüreceği bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde olası yangın yangınlarında kullanılmak üzere Gaziantep’in 180 orman köyüne, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik daha önce malzeme dağıtımı yaparak bilinçlendirme eğitimi verilmişti. Orman köylerinin muhtarlarına toplamda bin 750 kauçuk şaplak, bin 750 çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtılarak önlemler arttırılmıştı.