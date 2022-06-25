Gaziantep ormanlarında olası yangın alarmı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

GAZİANTEP (İGFA) - Bu kapsamda Erikçe ormanı, Burç Tabiat Parkı ve Gaziantep Üniversitesi civarındaki ormanlık alanlarda 48 personel, 3 Bobcat, 2 JCB, 2 çöp kamyonu ve 11 adet motorlu tırpan ile orman altı temizlik çalışmaları yapılıyor. Yangın esnasında ateşlerin yayılma olasılığını artıracak kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Yeşillik bölgelerde meydana gelebilecek yangın riskine karşı ekipler, toplamda 48 kişilik çalışma ekibiyle sahadaki faaliyetlerine yaz boyunca sürdürecek.

BÜYÜKŞEHİR, YANGIN RİSKİNE KARŞI 180 ORMAN KÖYÜNE MALZEME DAĞITTI

Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde olası yangın yangınlarında kullanılmak üzere Gaziantep’in 180 orman köyüne, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik daha önce malzeme dağıtımı yaparak bilinçlendirme eğitimi verilmişti.

Bu doğrultuda orman yangınlarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak benzer vakaların Gaziantep’te yaşanmaması için yapılan iş birliği protokolü kapsamında orman köylerinin muhtarlarına toplamda bin 750 kauçuk şaplak, bin 750 çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtılarak önlemler artırılmıştı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin olası yangınlarda olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesini ve bu yolla olası zararların en az seviyeye indirgenmesini amaçlayan proje çerçevesinde, muhtarlar öncülüğünde orman sınırlarında yaşayan mahalle sakinlerine ekipman desteği ve bu ekipmanın doğru kullanımlarına dair eğitimler verilmişti.

48 KİŞİLİK SAHA EKİBİ VE İŞ MAKİNALARIYLA YANICI MADDELER BİR BİR TOPLANIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda Erikçe ormanı, Burç Tabiat Parkı ve Gaziantep Üniversitesi civarındaki ormanlık alanlarda 48 personel, 3 Bobcat, 2 JCB, 2 çöp kamyonu ve 11 adet motorlu tırpan ile orman altı temizlik çalışmaları yapılıyor. Yangın esnasında ateşlerin yayılma olasılığını artıracak kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Yeşillik bölgelerde meydana gelebilecek yangın riskine karşı ekipler, toplamda 48 kişilik çalışma ekibiyle sahadaki faaliyetlerine yaz boyunca sürdürecek.

BÜYÜKŞEHİR, YANGIN RİSKİNE KARŞI 180 ORMAN KÖYÜNE MALZEME DAĞITTI

Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde olası yangın yangınlarında kullanılmak üzere Gaziantep’in 180 orman köyüne, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik daha önce malzeme dağıtımı yaparak bilinçlendirme eğitimi verilmişti.

Bu doğrultuda orman yangınlarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak benzer vakaların Gaziantep’te yaşanmaması için yapılan iş birliği protokolü kapsamında orman köylerinin muhtarlarına toplamda bin 750 kauçuk şaplak, bin 750 çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtılarak önlemler artırılmıştı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin olası yangınlarda olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesini ve bu yolla olası zararların en az seviyeye indirgenmesini amaçlayan proje çerçevesinde, muhtarlar öncülüğünde orman sınırlarında yaşayan mahalle sakinlerine ekipman desteği ve bu ekipmanın doğru kullanımlarına dair eğitimler verilmişti.