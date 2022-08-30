Gaziantep Karapınar Gölü'nde Başkan Şahin'den inceleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli ilçesindeki Karapınar Gölü ve çevresinde yapılacak rekreasyon çalışması, su yönetimi ve tarımsal sulama projesi için incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA)- Nilüfer çiçeklerini içinde barındıran Karapınar Gölü’nde yapılacak çalışmayla ilgili teknik ekibi ve çevre halkıyla beraber incelemede bulanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Şahin’e incelemelerinde Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu eşlik etti.

Karapınar Gölü ve çevresinin rekreasyon alanı olarak vatandaşların dinlenebileceği bir hal alması için yaklaşık 35 dönümlük bir alanda yapılacak çalışma, içerisinde spor tesisi, kafeterya, kamelyalar, mescit bulunduracak.

10 milyon TL’lik yatırım yapılacak proje tamamlandığında Gaziantep-Yavuzeli arasında vatandaşların nilüferler eşliğinde piknik yapabileceği bir alan tamamlanmış olacak.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, bölgede su kaynaklarının doğru kullanımı ve buharlaşmayla su kaybının önlenmesi için sulama kanallarında kapalı sulama kanalı sistemi çalışmasının uygulanacağını söyledi.

Öte yandan bölgede yapılacak tesisleşmeyle sulamada damla sulama tekniği imkanı çiftçilere sağlanacak.