Gaziantep İtfaiyesi minikleri ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve doğal afetlere karşı önleyici tedbirler ve 112 acil çağrı numarası eğitimleri kapsamında kreş ve anaokulu öğrencilerini ağırlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - İtfaiye Eğitim Amirleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası’nda verilen eğitimlerde miniklere, yangın, yangın anında yapılması gerekenler, acil durum çağrı numarası olan 112, afet çantası hakkında bilgiler verildi.

Merkez itfaiye binasına gelen Emrullah Şule Anaokulu öğrencileri, yelek ve şapkalarını giydi, hayallerindeki mesleklerden olan itfaiyecileri karşılarında görünce merak ettiği soruları sordu. Yaklaşık 30 dakika süren eğitimin sonunda minikler itfaiye personelleriyle beraber su sıkarak tecrübe yaşadılar.

Gaziantep genelinde yürütülen bilinçlendirme çalışmaları kapsamında toplamda 242 bin vatandaşa ulaşıldı. Eğitimleri alanlar arasında 160 bini ortaokul ve lise çağında gençlerden oluşurken 53 bini anaokulu ile kreş çağındaki minikler oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, eğitimlerin her yaşta insanı afetlere ve yangınlara karşı bilinçlendirmek, eğitmek ve duyarlı hale getirmek olduğunu kaydetti.