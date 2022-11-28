Gaziantep'in yemek ikramından 20 bin üniversiteli yararlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) 17 günlük sınav döneminde öğrencilere her akşam yemek ve içecek ikram etti.GAZİANTEP (İGFA) - GAÜN Merkez Kütüphanesi’nde gece geç saatlere kadar çalışan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan mobil mutfak tırından, sınav dönemindeki 20 bin öğrenci yararlandı.

Mobil Mutfak Tırı’nda öğrencilere dürüm çeşitleri, ayran, çorba ve çay ikram edildi. Öğrencilerin rahat yemek yemesi için ayrıca Büyükşehir Belediyesi çadırlar kurdu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Efe Sıradağ, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4’üncü sınıf öğrencisi Umut Fevzi Şahan ise son senesi olduğu için yoğun bir hazırlık içinde olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bu hizmetinden ötürü teşekkür etti.