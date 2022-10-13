Gaziantep 'Hidroloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) 2022’de 11’incisini gerçekleştirdiği Hidroloji Kongresi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Kongrenin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Coğrafya kader mi?” başlıklı sunumla yaptığı konuşmasında, Gaziantep özelinde suyun haritası, yapılan çalışmalar ve yeşil şehir hedefinde suyun haritasından bahsetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, suyun Gaziantep için önemine değinerek tarih boyunca suyu yönetenin bilgiyi de yönettiğini belirtti.

“Medeniyet kodlarımızda suyun önemini gösteren çok önemli detaylar var” diyen Şahin, göreve geldikleri günden bugüne kadar suyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak şunları kaydetti:

“3 master planımızı aynı anda yaptığımız için OECD'nin şampiyon şehirler kategorisine davet edildik. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman 15 günlük suyumuz kalmıştı. 15 gün içerisinde yağmur yağmazsa şehrin suyu bitiyor dedikleri bir şehri yönetmek zorunda kaldık. Bir empati yapın. Beni ve ailemi bir düşünün. O yüzden eğer bizim arkadaşlarımızın kurumsal kapasitesi buna uygun olmasaydı, proje yapma kapasitesi bunun uygun olmasaydı, işi ehline vermeseydik, bütün ekip bu alanda yetişmiş en iyi arkadaşlarımız olmasaydı bu şehrin suyu yoktu. Bu kadar açık ve net bir şekilde size ifade etmek istiyorum.”

Şahin, suyun önemine dikkati çekerek kentin 50 yıllık su sorununu çözen, Türkiye’nin içme suyu alanındaki Melen’den sonra en büyük 2’nci projesi olan Düzbağ Projesi’ni ve bu projenin kent ekonomisine kattığı avantajlardan bahsetti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Ayşe Balat ise açılıştaki konuşmasında hidroloji biliminin öneminden bahsederek kongreden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış törenin ardından GAÜN Rektör Yardımcısı Ayşe Balat ve Hidroloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce Başkan Şahin’e günün önemine ithafen bir plaket takdim etti.